В Мурманской областной научной библиотеке начал работу планетарий

Сегодня на базе Мурманской областной научной библиотеки открылся планетарий «Просто космос».

Планетарий создан в рамках проекта «Библио-Loft» стратегического плана «На Севере – жить.2030». Денежные средства для реализации проекта были выделены из областного бюджета.

За летний период в библиотеке проведены ремонтные работы, закуплено проекционное оборудование, мебель и полнокупольный контент. Для комфортного пребывания посетителей установлены тепловая завеса и рециркулятор воздуха, входная зона оборудована антискользящим покрытием.

Зал планетария изначально вмещает на 12 человек, но в связи с противоэпидемическими ограничениями он будет заполняться только на 50% (6 человек). После каждого сеанса будет осуществляться уборка зала с использованием дезинфицирующих средств, проветривание.

Мобильный планетарий дает возможность демонстрации научно-образовательных программ, учебных фильмов и научных материалов в отличном качестве и для разной возрастной аудитории. Видео для планетариев создается в специальном формате FullDome, который гарантирует эффект полного погружения в происходящее в процессе просмотра фильма. Репертуар планетария рассчитан как на детей, так и на взрослых, показы длятся от 20 минут до часа.

Как сообщает региональное Министерство культуры, сегодня в планетарии прошли первые благотворительные кинопоказы для детей медицинских работников и детей с ограниченными возможностями здоровья. Со 2 января 2021 года начинаются коммерческие кинопоказы. Это фильмы для всех возрастов о путешествиях на Луну, к Солнцу, к самому краю Солнечной системы, о космонавтике и астрономии, тайнах воды и звездных светилах.

Расписание и запись на кинопоказы – в группе планетария в соцсети «ВКонтакте».