В Мурманской областной научной библиотеке начала работу международная выставка «Литораль»

Произведения художниц из России и Норвегии в Центре современного искусства. Экспозиция объединила четырёх художников: Ирину Лапенко из Великого Новгорода; Наталью Егорову и Елену Тимофееву из Петрозаводска; творца из Норвегии – Лайлу Колостьяк.

Как пишет vk.com/murmanculture, работающие в разных художественных техниках и материалах от керамики и объекта, до графики и видео-арта - каждая из них представляет свою версию и авторский взгляд на мир, очерченный понятием «литораль».

На открытии художники подробнее рассказали об этом понятии, а также провели сравнение между северной природой и рисункам природных объектов литорали – границы между берегом и морем. Авторские комментарии к экспонатам также доступны на сайте Центра современного искусства: https://21арт.рф/litoral.

Увидеть работы художников посетители могут до 16 октября.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263033%2Fwall-139605315_20094