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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.25 12:30

В Мурманской областной научной библиотеке открылась фотовыставка, посвящённая «Диктанту Победы»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в церемонии приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, депутат областной Думы Михаил Белошеев, ветераны боевых действий, региональные победители «Диктанта Победы» прошлых лет, руководители общественных организаций, учащиеся, сотрудники Мурманского областного архива, мурманские писатели, члены военно-патриотических клубов.

На фотовыставке представлены плакаты с изображением моментов проведения диктанта в разные годы.

- «Диктант Победы» проводится в России с 2019 года. За это время акция стала по-настоящему всенародной: количество ее участников постоянно растет не только в России, но и в мире, - подчеркнул Сергей Дубовой. – Причина, на мой взгляд, в том, что «Диктант Победы» – это не просто возможность проверить свои знания по истории, это дань уважения тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, ко всем ветеранам. Без памяти о прошлом нет будущего. И наш священный долг – хранить и передавать историческую память детям и внукам, чтобы они знали и помнили, какой ценой завоёвана Победа.

Михаил Белошеев отметил, что жители Мурманской области активно принимают участие в акции «Диктант Победы».

- В прошлом году в регионе было открыто 258 площадок, на которых проверили свои знания более 9500 человек, - сказал парламентарий. - Акция объединяет людей разных возрастов - от школьников до ветеранов, среди её участников – студенты и пенсионеры, рабочие и служащие, военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции, сотрудники силовых структур, воины-интернационалисты. Растет и количество площадок для проведения: теперь это уже не только музеи, школы, но и, например, боевые корабли.

Депутат призвал жителей Мурманской области 25 апреля принять участие в «Диктанте Победы», который в этом году посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Организаторами подготовлено 312 площадок, а написать «Диктант Победы» планируют более 13 тысяч жителей Мурманской области.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32376/

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