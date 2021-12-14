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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 17:30

В Мурманской областной научной библиотеке открылась выставка проекта «Мастерская современного искусства»

Проект является одним из победителей грантов губернатора Мурманской области на проекты в области современного искусства. Его автор – мурманский арт-куратор Николай Михайленко – в условиях отсутствия в регионе стационарной творческой мастерской создал временную мастерскую со всем необходимым оборудованием в общедоступном пространстве и пригласил творцов к участию в двухнедельном перформансе. Цель перформанса – показать необходимость создания подобного рода мастерских на различных площадках города, в том числе на базе Центра современного искусства «21А».

В течение двух недель 15 художников разных направлений работали над своими картинами, скульптурами, перформансами, создавали предметы декора и интерьера в небольшой палатке. За творческим процессом наблюдали посетители библиотеки. В выставке, собранной по итогам работы «Мастерской», принимают участие 24 работы – это арт-объекты и картины, выполненные в различных техниках: живопись, декупаж, стринг-арт, скульптура, роспись текстиля, декоративное-прикладные техники, инсталляция и видеоинсталляция.

Как сообщает региональное Министерство культуры, увидеть картины и арт-объекты, созданные в процессе перформанса «Мастерская современного искусства», северяне смогут в холле 3-го этажа Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки до 20 декабря.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431212/#&gid=1&pid=2

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