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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.20 10:45

В Мурманской областной научной библиотеке открылся обновленный зал искусств

В Мурманской областной научной библиотеке после ремонта открылся зал искусств. Ремонтные работы проводились в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона». В обновление зала было вложено 1 миллион 192 тысячи рублей.

Зал искусств расположен на третьем этаже библиотеки и обладает возможностями для проведения лекций, выставок и мастер-классов.

Поклонников искусства ждут стильный интерьер, новейшие книги и свежие журналы, отличный проигрыватель, уютные кресла.

В зале все желающие могут перелистать великолепно изданные художественные альбомы или почитать графические романы, послушать виниловые пластинки или посмотреть видеофильмы. Всю литературу теперь можно брать на дом.

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