В Мурманской областной научной библиотеке представили фильм о контр-адмирале Александре Берзине

Презентация фильма «Арктический адмирал Александр Берзин» состоялась в рамках проекта «Монологи Заполярных Творцов», который получил поддержку регионального Минкульта, став победителем конкурса грантов Губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного искусства.

Зрителям фильм представил режиссёр и сценарист Андрей Сычёв. Документальная лента рассказывает о легендарной личности Северного флота, подводнике, контр-адмирале Александре Берзине. За время военной службы он провёл под арктическими льдами более 270 суток.

31 июля 1994 года в результате ледового похода в районе географической точки Северный полюс были установлены Российский государственный и Андреевский военно-морской флаги. За мужество и героизм 4 января 1995 года Берзину было присвоено звание Героя Российской Федерации. Во время похода Андрей Сычёв с оператором выполняли съёмки фильма. Это был первый случай присутствия гражданских лиц на подводной лодке.

После просмотра фильма автор рассказал о личности Александра Александровича, о работе, быте подводников и встрече с родными в бухте Ягельной в городе Гаджиево, а также ответил на вопросы зрителей.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262428%2Fwall-139605315_19524