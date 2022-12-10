В Мурманской областной научной библиотеке презентуют электронную энциклопедию заполярных композиторов

В декабре в Мурманской области начнёт работу Электронная энциклопедия Кольского Севера. Автор музыкально-просветительского проекта, преподаватель Мурманского колледжа искусств и музыковед Ирина Папина получила поддержку главы региона в рамках конкурса грантов для творцов в области современного искусства.

Композиторская школа Мурманского региона формировалась на протяжении 70 лет. Проект «Композиторы Кольского Севера» посвящён восстановлению и систематизации музыкального наследия региона. В скором времени команда проекта опубликует все имеющиеся биографические данные о композиторах Кольского Севера, их фотографии, ноты и аудио. Будет продолжена работа по набору и оцифровке архивных материалов.

Публичная презентация проекта пройдёт 10 декабря в Мурманской областной научной библиотеке. Посетители увидят рукописи, нотные сборники и редкие фотографии композиторов Кольского полуострова, собранные и оцифрованные в ходе проекта. Гостей мероприятия также ждёт концерт из произведений северных композиторов. Начало презентации – в 14.00.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект является продолжением инициативы северянки «Мир музыки Кольского Заполярья», которая была также поддержана правительством региона в 2021 году. Цикл мероприятий, рассчитанных на юных музыкантов Мурманской области, был призван познакомить с ключевыми этапами становления композиторского движения региона.

Фото: https://gov-murman.ru