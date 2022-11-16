В Мурманской областной научной библиотеке презентуют книгу самобытной саамской поэтессы

В Мурманской областной научной библиотеке представительница древнего саамского рода, писатель, поэт, педагог Екатерина Коркина презентует свой труд – сборник «Вот как вырасту большим».

Екатерина Коркина – автор программы изучения кильдинского диалекта саамского языка. Собирательница саамского фольклора, создатель и первый руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Ойяр», автор сборников стихов «Чуррпа-Уррпа», «Дары тундры», «Поющий ветер тундры». Произведения Екатерины Николаевны переведены на русский, норвежский, шведский, финский, северо-саамский языки.

Новый сборник саамской писательницы «Вот как вырасту большим» включает стихи о дружбе, семье, северной природе. Книга прекрасно проиллюстрирована мурманским художником, дизайнером и книжным иллюстратором, участником областных, зональных выставок Юрием Ерёминым.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в презентации сборника примут участие писатели, журналисты, музейные работники, краеведы, книголюбы, библиотечные специалисты. На встрече будут присутствовать: автор книги, художник-иллюстратор и представители саамского народа. В рамках мероприятия состоится автограф-сессия.

Встреча пройдёт 16 ноября в 14.00.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263584%2Fwall-139605315_20630