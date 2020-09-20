В Мурманской областной научной библиотеке прошли «XIII Феодоритовские чтения»

18 и 19 сентября в Мурманской областной научной библиотеке состоялась историко-краеведческая конференция «XIII Феодоритовские чтения», посвященная памяти богослова и историка – преподобного Феодорита Кольского. Организаторы конференции – Мурманская митрополия совместно с Министерством образования и науки Мурманской области и Кольским научным центром.

Тему чтений этого года «Исторические поселения Севера Европы» посвятили 455-летию основания города Колы. В рамках конференции обсудили вопросы образования и дальнейшего развития средневековых поселений Европейского Севера, их влияние на ход истории и культурную идентичность Северных регионов России и Европы. Кроме того обсудили роль христианства в историко-культурном становлении поселений Севера.

18 сентября в рамках конференции для студентов и старшеклассников прошёл научно-просветительский лекторий «Исторические поселения Севера Европы» в формате онлайн, на котором выступили ученые, кандидаты исторических наук Марк Михайлович Шахнович из Республики Карелия, Руслан Александрович Давыдов из г. Архангельска и кандидат искусствоведения Евгений Валентинович Ходаковский из Санкт-Петербурга.

Слушатели лекций узнали об истории освоения Русской Лапландии в период Средневековья, трофеях кольского мещанина Матвея Герасимова и архитектурном наследии деревянного зодчества российского и европейского Севера.

В тот же день состоялся круглый стол, возглавляемый Митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном.

19 сентября прошли основные мероприятия XIII Феодоритовских чтений. С приветственным словом к участникам обратились заместитель Губернатора Мурманской области Елена Васильевна Дягилева, исполняющая обязанности министра культуры Мурманской области Наталья Юрьевна Иванова, представители органов власти региона и Кольского района.

Пленарное заседание открыл правящий архиерей Мурманской епархии, глава Мурманской митрополии Митрополит Митрофан, который посвятил своё выступление историческому статусу и возрасту Колы. В свою очередь, председатель Кольского научного центра Российской академии наук Сергей Владимирович Кривовичев (иерей Сергий Кривовичев) пролил свет на страницы истории Кольского края. После пленарной части прошла торжественная церемония, на которой Мурманская митрополия и Кольский научный центр РАН подписали соглашение о сотрудничестве.

Гостям конференции представили выставку изданий XVIII – начала XX века. «Мой поклон тебе, Кола» и работы участников конференции «Культурное наследие Севера России» из фондов Областной научной библиотеки. Специалисты Кольского научного центра РАН представили выставку «История и культура Кольского Севера в исследованиях Центра гуманитарных проблем Баренц региона Кольского научного центра РАН».

Как сообщает региональное Министерство культуры, работу конференции продолжили заседания по секциям: «Население и расселение», «Градоустроение и архитектура», «История, культура и быт», слушатели которых познакомились с историей Кольского края, новыми исследованиями ученых из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска, касающихся историко-культурного наследия Севера России и Европы. Для учителей и преподавателей была организована отдельная секция «Методика и практика проведения исследовательских работ с учащимися в области региональной истории и краеведения».