В Мурманской областной научной библиотеке состоится творческая встреча с мончегорским фотохудожником Светланой Мамакиной

В Мурманской областной научной библиотеке 26 февраля пройдёт церемония закрытия выставки Светланы Мамакиной «Путешествие». Начало мероприятия в 14.00.

Работы экспозиции сделаны в разных уголках планеты и напечатаны на холсте. Автор фотовыставки Светлана Мамакина является жительницей Мончегорска. «Путешествие» – часть большого проекта творческого союза «Снежный Лев», созданная более десяти лет назад. В настоящее время насчитывается 18 тематических фотоэкспозиций.

География проекта представлена 141 выставкой в России и за рубежом. Фотоработы Светланы Мамакиной экспонировались как в Мурманской области, так и в Москве, Санкт-Петербурге, Норильске, Владивостоке, Омске, Крыму, а также Норвегии, Германии, Сербии, Черногории, на Кубе и Украине. Также они хранятся в фондах музеев и библиотек.

В 2018 году фотосерия «Провинция» была представлена для участия в V Фотобиеннале современной фотографии России Государственного Русского Музея. Две работы экспонировались на итоговой выставке в Мраморном Дворце Санкт-Петербурга и вошли в каталог выставочного проекта.

Завтра на закрытии выставки этот каталог передадут в фонд Мурманской областной научной библиотеки. Так, участники встречи смогут увидеть полную цифровую версию проекта творческого союза «Снежный Лев» и задать интересующие вопросы автору экспозиции.