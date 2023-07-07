В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги Виктора Георги «Байки о рыбном Мурмане».

Виктор Сергеевич Георги – журналист, литератор, исследователь истории рыбного Мурмана, создатель путевых очерков о морских походах на исторических парусниках петрозаводского клуба «Полярный Одиссей», восьми книг международной серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР» о флотах и людях рыбацкого Мурмана.

Во время встречи Виктор Сергеевич рассказал об истории создания книги. В его новом сборнике – рассказы, воспоминания, услышанные в разные годы от друзей и ветеранов флота, ветеранов рыбной отрасли Севера.

В презентации приняли участие историки, ветераны рыбной отрасли, библиотечные и архивные специалисты, краеведы и журналисты. Конференц-зал библиотеки был переполнен многочисленными гостями, представителями разных поколений. Всем пришедшим на встречу с автором была подарена новая книга. Мероприятие завершилось автограф-сессией.

Как сообщает региональное Министерство культуры, сборник «Байки старого Мурманска» будут доступны для чтения в электронной библиотеке «Кольский Север» на странице автора.

Фото: https://gov-murman.ru