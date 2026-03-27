В Мурманской областной научной библиотеке в рамках Всероссийской акции пройдёт «Ночь театрального искусства»

В Мурманской областной научной библиотеке в рамках Всероссийской акции состоится программа «Ночь театрального искусства», приуроченная к Всемирному дню театра и посвященная 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Гостей библиотеки ждёт насыщенный вечер: мастер-класс по художественной росписи, камерный театральный квартирник и пронзительный спектакль-вербатим, созданный на основе реальных историй.

В программе мероприятия: мастер-класс по рисованию акрилом на театральной маске «Лики театра» (16+). Начало в 16.00. В Зале искусств (3-й этаж) под руководством Анастасии Худяковой гости смогут украсить театральную маску необычной росписью.

В 18.00 в зрительном зале Центра современного искусства «СОПКИ.21А» состоится театральный квартирник «Весеннее попурри» студии «Домино». А в 19.00 – спектакль-вербатим «Мариуполь. Без права на тишину» (12+). В его основе — подлинные истории и воспоминания тех, чей Мариуполь остался в пылающем феврале. Спектакль представят юные актёры театральной студии «Маска» Первомайского Дома детского творчества города Мурманска.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, организация подобных творческих встреч и камерных постановок способствует развитию культурной среды региона и расширяет доступ жителей к высокому искусству.

