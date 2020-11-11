В Мурманской областной научной библиотеке завершился ремонт трех залов

10 ноября в Мурманской областной научной библиотеке после ремонта открылись обновленные залы электронных ресурсов, Интернет-зал и учебный класс.

Ремонтные работы проводились в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», на ремонт из областного бюджета было выделено 2 миллиона 193 тысячи рублей.

В помещении произвели перепланировку: зал электронных ресурсов и учебный класс разделили на две части капитальной стеной, чтобы пользователи могли заниматься в тихой и уютной обстановке. Зал электронных ресурсов оформили в стиле стим-панк: на потолке красуются «механические пауки» лампы, а стена украшена необычной инсталляцией под названием «Паровая машина».

Над дизайн-проектом оформления залов работали молодые сотрудники библиотеки Антон Шуличенко и Иван Назин.

Инсталляцию придумал и создал известный мурманский художник Дмитрий Новицкий. При оформлении были использованы реальные предметы со спасательных шлюпок. Совсем недавно Дмитрий вместе с командой других мурманских художников и дизайнеров расписывал списанные спасательные шлюпки. Эти арт-объекты встречали легендарный барк «Седов» и украшали территорию морского вокзала в Мурманске.

Некоторые детали шлюпок удачно вписались в библиотечный интерьер. Это не первый арт-объект Дмитрия Новицкого в библиотеке. Среди других его произведений «Летающее фортепиано» и роспись стены холла 1 этажа.

Оценить обновлённые интерьеры можно на третьем этаже учреждения.