В Мурманской областной спортивной школе состоялись ежегодные соревнования по пауэрлифтингу

Кубок Мурманской области по пауэрлифтингу объединил силачей из Мурманска, Оленегорска, Полярных Зорь, Североморска, Кировска, Апатитов, Ловозера и Ковдора. Состязались спортсмены в дисциплинах «жим», «жим классический» и «троеборье классическое».

В жиме лучший результат показали Анна Гребенец, Сергей Афонюшкин и Дмитрий Лукин.

В жиме классическом победу одержали Наталья Куликовская, Юлия Михайлова, Александра Быстрова, Роман Гаджигадаев, Андрей Поташов, Евгений Антонян и Александр Курбатов.

В троеборье классическом лучше всех стали Ольга Журбенко, Ирина Тимошенкова, Любовь Никитенко, Дарья Аглушевич, Ирина Елизарова, Иван Гайворонский, Александр Царук, Александр Андаев, Виктор Курзенев, Виктор Левченко, Евгений Антонян, Александр Курбатов и Эльдар Кюлян.

Как сообщает региональное Министерство спорта, соревнования проводятся с целью развития пауэрлифтинга в Мурманской области, приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд региона для участия в официальных спортивных мероприятиях, а также подготовки резерва.

Фото: https://gov-murman.ru