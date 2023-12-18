В Мурманской областной спортивной школе состоялся чемпионат региона по шахматам

Соревнования проходили с 8 по 10 декабря и с 16 по 17 декабря. На протяжении пяти дней за медали чемпионата боролись 20 шахматистов из Мурманска и Апатитов. Всего спортсмены сыграли 9 туров. Соревновались участники в дисциплине «шахматы».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершению соревнований победителями стали Людмила Калиновская и Валерий Переверзев.

С серебряными медалями ушли Гелла Смит и Артем Ивашевский. Бронзовые призёры – Маргарита Елисеева и Кирилл Коноплев.

Фото: https://gov-murman.ru