В Мурманской областной станции переливании крови завершена плановая замена критически важного оборудования

В эксплуатацию введена новая морозильная камера отечественного производства, предназначенная для надёжного хранения уникального запаса свежезамороженной плазмы.

«Ввод в эксплуатацию новой морозильной камеры отечественного производства — это важный этап для обеспечения стратегической безопасности региона в сфере здравоохранения. Она позволит надёжно хранить свыше 2,5 тонны свежезамороженной плазмы, жизненно необходимой для высокотехнологичных операций и спасения пациентов. Оборудование прослужит не менее 15-20 лет», — отметил Сергей Чуксеев, заместитель министра здравоохранения Мурманской области.

Ранее, с 2009 года, на станции эксплуатировалась морозильная камера, срок службы которой подходил к завершению. В работе оборудования периодически отмечались технические сбои, что создавало необходимость в его обновлении для обеспечения надёжного хранения запаса плазмы. Замена камеры позволяет поддерживать стабильную работу учреждения и бесперебойное обеспечение медицинских организаций области необходимыми компонентами.

Решение о закупке нового оборудования было принято в августе 2025 года. Мероприятие реализовано в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и ПАО «НОВАТЭК». Общая стоимость проекта, включающая поставку, монтаж и пуско-наладку, составила 57 миллионов рублей. Приобретение современной российской техники, отличающейся повышенной надёжностью и удобством эксплуатации, является наглядным примером успешной реализации политики импортозамещения на территории Кольского Заполярья.

В настоящее время новая морозильная камера введена в эксплуатацию и работает в тестовом режиме. После завершения всех испытаний в январе 2026 года в неё будет перемещён весь объём ранее заготовленной свежезамороженной плазмы.

«В тамбуре перед камерой поддерживается температура минус 12 градусов, чтобы избежать резкого перепада при входе. В самой камере минус 35 — при такой температуре мы храним только свежезамороженную плазму, которая должна сохраняться при минус 25 и ниже. В этих условиях она может храниться до трёх лет. После завершения всех испытаний в январе мы обеспечим долгосрочное и безопасное хранение всего объёма плазмы», — рассказал Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560094/#&gid=1&pid=2

