В Мурманской областной станции переливания крови усовершенствована безопасность лабораторных исследований

В рамках плана «На Севере — жить!» за счёт средств областного бюджета приобретено четыре современных бокса биологической безопасности для оснащения клинико-диагностической лаборатории на сумму 2 млн 379 тысяч 882 рубля.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, новое оборудование обеспечивает максимальную защиту медицинского персонала при работе с биологическими материалами. Боксы надёжно оберегают лаборантов от потенциального заражения патогенными микроорганизмами, а также предотвращают загрязнение воздуха в рабочей зоне и окружающей среды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555156/#&gid=1&pid=1