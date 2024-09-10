В Мурманской облдуме состоялось награждение региональных организаторов проведения международного исторического «Диктанта Победы»

Благодарность за работу им выразил депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев. Каждый участник встречи поделился личным мнением об организации и важности исторической акции.

— На территории региона диктант писали более 9 тысяч человек, - напомнил Михаил Белошеев участникам встречи. - Проделана огромная организационная работа, чтобы были открыты 258 площадок: в Мурманском арктическом университете, Фонде «Защитники Отечества», Энографическом саамском комплексе, библиотеках, школах, музеях, медицинских учреждениях, войсковых частях, подразделениях Росгвардии, МВД и МЧС. В итоге, региональными победителями были признаны семь участников, которым в июне вручены дипломы и ценные подарки. В будущем году «Диктант Победы» пройдёт в седьмой раз. Уверен, что с вашей помощью мы достойно организуем и проведем это важное мероприятие с привлечением активных жителей области.

За личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения парламентарий вручил Почётную грамоту Мурманской областной Думы директору Дома культуры Ленинского округа города Мурманска Елене Титаренко, а также благодарности оргкомитета акции самым активным региональным организаторам «Диктанта Победы».

Напомним, «Диктант Победы» 26 апреля 2024 года написали более 2 миллионов человек в России и в 61-й стране мира.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30700/