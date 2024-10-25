В мурманской школе №41 состоялось торжественное открытие мурала, посвящённого контр-адмиралу Николаю Александровичу Лунину

Открытие мурала приурочено к 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Кольском Заполярье. В рамках мероприятия ребята узнали о жизненном и боевом пути героя, а также продекламировали стихотворение, посвящённое исторической личности.

Николай Лунин — Герой Советского Союза, был награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, британским орденом.

В Великой Отечественной войне командир-подводник принимал участие с июня 1941 года и сразу проявил себя превосходным тактиком. За один боевой поход подводная лодка Щ-421 под его командованием потопила три транспортных судна противника. В марте 1942 года Николай Александрович был назначен командиром крейсерской подводной лодки К-21 Северного флота, а с 1943 года командовал дивизионом подводных лодок.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28715&page=1