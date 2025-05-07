В Мурманской специальной библиотеке открылась выставка фотографий «Символ Победы и мужества»

В Мурманске открылась инклюзивная фотовыставка об открытии мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Она приурочена к 80-летию Великой Победы.

Автор — мурманский фотограф и член Союза журналистов России Юрий Шумилкин. Он в октябре 1974 года запечатлел на фотоплёнку открытие легендарного памятника, который сегодня жители Мурманска и гости города называют «Алёша».

На снимках запечатлены моменты зажжения Вечного огня, шествие колонны, воодушевленные лица участников — все то, что сделало тот день одним из самых значимых в истории города-героя.

Участниками встречи стали сам Юрий Геннадьевич и посетители библиотеки с нарушениями зрения. Помочь аудитории прочувствовать атмосферу того памятного дня помогли тифлокомментарии к работам автора и живой диалог с ним. Фотограф поделился профессиональными секретами, личными впечатлениями, подробностями своей творческой биографии.

Такие выставки, благодаря тифлокомментариям к каждому снимку, позволяют северянам с нарушениями зрения ощутить связь с важными историческими событиями и пообщаться с авторами работ лично. Выставка «Символ Победы и мужества» открыта для посещения до 28 июня (Мурманск, ул. Шевченко, 26).

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282868%2Fwall-139605315_29919