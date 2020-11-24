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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.20 15:00

В Мурманскстат поступили планшеты для Всероссийской переписи населения

В Мурманскстат для проведения первой цифровой переписи населения поступили планшетные компьютеры. Главный инструмент переписчика изготовлен российской компанией «Аквариус» в городе Шуя Ивановской области и работает на отечественной операционной системе «Аврора».  Среди её преимуществ – повышенная защита информации от несанкционированного доступа и удобство навигации.

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в настоящее время специальная комиссия Мурманскстата завершила приёмку и тестирование планшетов, каждый из них был проверен на комплектность, рабочее состояние и прошёл активацию программного обеспечения. После этого в планшет будет загружена адресная база, и технику доставят в города и районы Мурманской области.

Поступившая в регион партия состоит из 1828 штук – это количество необходимо для обеспечения планшетами всех переписчиков, контролёров и создания некоторого резерва технических устройств на случай выхода их из строя.

Благодаря своим техническим характеристикам изделие обеспечит переписному персоналу комфортные условия труда. Планшет имеет небольшой вес, ударопрочный корпус, в комплекте прилагаются чехол и стилус, а для стабильности работы он оснащён внешним аккумулятором.

Первыми оценят эффективность цифровых технологий сами переписчики. Они найдут в планшете карту местности, маршрут следования и электронные переписные листы для опроса жителей региона. Благодаря внедрённому формально-логическому контролю исключена возможность пропустить вопрос или ошибочно задать его члену домохозяйства, для которого он не предназначен. Информация будет храниться на планшете до конца дня, после чего в обезличенном виде будет выгружаться по защищённым каналам связи на сервер Росстата.

Цифровые нововведения помогут ускорить подведение итогов переписи примерно на год.  В итоге государство получит предельно актуальные сведения, которые можно использовать для дальнейших стратегических решений.

После переписи часть планшетов останется в Росстате для проведения регулярных обследований, остальные после очистки данных будут переданы в пользование органам власти, медицинским и образовательным организациям.

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