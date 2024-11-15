В Мурманскстате наградили призёра учительского конкурса «Готовим лучших»

В Мурманскстате состоялось награждение призёра Всероссийского учительского конкурса на лучшую практику преподавания статистики в школах «Готовим лучших». Обладателем диплома III степени стала учитель математики гимназии № 9 г. Мурманска Елена Сергеевна Воробейчикова. В финале конкурса она представила урок с участием гимназистов «Расчёт и прогнозирование появления брака на экспериментальной линии по производству джема из морошки».

Поздравил и наградил призёра руководитель Мурманскстата Тимур Евгеньевич Лапин. Он вручил диплом и нагрудный Почётный знак с изображением символа «Сигма», обозначающего одну из основных функций в статистике.

Как отметил руководитель Мурманскстата, наш регион всегда отличался качеством образования, уровень которого выше среднего по стране. Мурманская область неоднократно демонстрировала успехи в этой сфере на всероссийском уровне. Это говорит не только о высокой степени подготовки учителей, но и их неравнодушном и творческом подходе, поиску методов и форм преподавания совершенно нового предмета «Вероятность и статистика», которые делают его понятным и доступным для школьников. Тимур Евгеньевич Лапин пожелал Елене Сергеевне новых свершений и успехов.

В конкурсе, который проводился впервые, приняли участие более 100 учителей из 10 регионов страны. Педагоги прошли три этапа: тестирование на общие знания по статистике, представление сценария собственного урока по статистике и его защита. Организатором конкурса является Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация статистиков» при поддержке Федеральной службы государственной статистики.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманскстата.