Мурманская область. Арктика (16+)04.12.21 08:00
В Мурманскую область антициклон принёс холод
Как сообщает Мурманское УГМС, 4 декабря погоду Кольского полуострова будет определять антициклон: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха -18-23° при прояснениях -23-28°.
5 декабря ожидается влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю в восточном направлении: на севере области ожидается порывистый ветер, температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -27-32°, днём -20-25°, на крайнем севере области -13-18°.
6 декабря температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 4 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -23-28° в течение суток. Гололедица.
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