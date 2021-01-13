В Мурманскую область циклон принесёт порывистый ветер, повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 января и ночью 14 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона с центром над Республикой Коми. По Мурманской области ожидается преимущественно холодная погода: 13 января и ночью 14 января преобладающая температура воздуха -15-20° при прояснениях -25-30°. Днём 14 января на погоду нашего региона будет оказывать влияние циклон, смещающийся по Баренцеву морю: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 13 января, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, изморозь. Ветер южный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -27-32°. Гололедица.