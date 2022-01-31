В Мурманскую область начала поступать вакцина против COVID-19 для детей

В Мурманскую область начала поступать вакцина «Спутник М» для иммунизации детей против COVID-19. В настоящее время в регион поступила первая партия (480 комплектов), которая распределена по медицинским организациям, подведомственным региональному министерству здравоохранения.

«Спутник М» – двухкомпонентная вакцина, которая предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Компоненты вакцины вводятся с интервалом три недели.

Противопоказания к вакцинации: аллергические реакции, симптомы ОРВИ, аутоиммунные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, вакцинация проводится только с письменного согласия родителей, на добровольной основе. С 15 лет ребенок может самостоятельно принять решение о добровольной вакцинации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437021/#&gid=1&pid=1