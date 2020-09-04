В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа

В настоящее время в медицинские организации области поступило более 179 тысяч доз вакцины для иммунизации взрослого населения против сезонного гриппа. В эпидсезон 2020-2021 года в Мурманской области планируется привить против гриппа 60% населения, это более 400 тысяч человек, более 100 тысяч из которых дети.

«Вакцина против сезонного гриппа поступает в медицинские организации области. Сегодня со второй половине дня вакцинация началась во взрослых поликлиниках Мурманска, Североморска, Мончегорска, Оленегорска и Ковдора, Ловозерского, Кольского и Печенгского районов. До конца недели вакцина для взрослых поступит во все медицинские организации области», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Прививку против сезонного гриппа взрослым можно будет сделать в поликлиниках по месту жительства. В ближайшее время ожидается вакцина для иммунизации беременных женщин и детей.

По данным специалистов, вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать на территории Мурманской области. Вакцинация позволит своевременно подготовиться к наступлению неблагополучного сезона по заболеваемости гриппом. Обязательно пройти вакцинацию следует людям старше 55 лет, детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, беременным женщинам, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, а также медицинским работникам и работникам системы образования.

«Мурманская область одна из первых получила вакцину против сезонного гриппа. Эпидсезон обещает быть сложным. Коронавирус и грипп будут распространяться одновременно. Сделайте прививку, защитите себя и своих близких», – обратился к жителям Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

Вопросы об организации прививок против гриппа в Мурманской области можно задать и в WhatsApp-приёмную Министерства здравоохранения по номеру: +7(921) 046-03-93.