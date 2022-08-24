В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа

В настоящее время в лечебно-профилактические учреждения области начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей. В эпидсезон 2022-2023 года в регионе планируется привить против гриппа 317358 человека.

Поставка вакцины осуществляется Минздравом России за счет средств федерального бюджета. В настоящее время в регион уже поставлено 93 тысячи доз вакцины «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения и 32660 доз вакцины «Ультрикс квадри» для вакцинации детей и беременных женщин.

Вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее всем: детям; беременным женщинам; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом. Пройти вакцинацию следует людям старше 55 лет (у них прививка также снижает риск возникновения и тяжесть инфарктов и инсультов), детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, медицинским работникам и работникам системы образования.

Прививку против сезонного гриппа можно будет сделать в любой медицинской организации региона. Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует защитить себя и своих близких от гриппа прививкой.