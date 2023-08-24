В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа

В настоящее время в лечебно-профилактические учреждения области начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей. В эпидсезон 2023-2024 года в регионе планируется привить против гриппа 384581 жителя.

Поставка вакцины осуществляется Минздравом России за счёт средств федерального бюджета. В настоящее время в регион уже поставлено 81620 доз вакцины «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения и 41010 доз вакцины «Ультрикс квадри» для вакцинации детей и беременных женщин.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее всем: детям; беременным женщинам; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом.

Пройти вакцинацию следует людям старше 55 лет (у них прививка также снижает риск возникновения и тяжесть инфарктов и инсультов), детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, медицинским работникам и работникам системы образования.

С середины следующей недели прививку против сезонного гриппа можно будет сделать в своей поликлинике по месту жительства. Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует защитить себя и своих близких от гриппа прививкой.

Фото: https://gov-murman.ru