В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа

В настоящее время в медицинские организации области начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей. В эпидсезон 2024-2025 года в регионе планируется привить против гриппа 378979 человек.

Поставка вакцины осуществляется Минздравом России за счет средств федерального бюджета. В настоящее время в регион уже поставлено 49880 доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для вакцинации взрослого населения и 47940 доз вакцины «Ультрикс квадри» для вакцинации детей и беременных женщин.

Вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее всем: детям, беременным женщинам, лицам, подлежащим призыву на военную службу, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом.

Пройти вакцинацию следует людям старше 55 лет (у них прививка также снижает риск возникновения и тяжесть инфарктов и инсультов), детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, медицинским работникам, работникам социальной сферы, сфер управления, образования, обслуживания, общественного питания, транспорта и торговли.

Возможна также единовременная (в один день) вакцинация от пневмококковой инфекции с прививкой от гриппа, что особенно актуально для граждан старшего поколения.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в настоящее время проводится выдача вакцины против сезонного гриппа в медицинские организации. Активная прививочная кампания в регионе начнётся с начала следующей недели. Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют защитить себя и своих близких от гриппа прививкой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/