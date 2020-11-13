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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.20 08:00

В Мурманскую область отмечается среднесуточная температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 и 14 ноября наш регион будет находиться под влиянием восточной части обширной циклонической депрессии, расположенной в Северной Атлантике. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, среднесуточная температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 13 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, местами туман, изморозь. Ветер юго-западный слабый, местами умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём от 0 до +5°. Гололедица.

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По данным наблюдений на 12 ноября на реках, небольших озёрах и на мелководьях крупных водоёмов Мурманской области наблюдаются забереги, шугоход, неполный ледостав, ледостав. Лёд непрочный, выход на лёд опасен! На открытых акваториях крупных водоёмов - чисто.

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