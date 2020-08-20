Мурманская область. Арктика (16+)20.08.20 07:00
В Мурманскую область ожидается облачная c прояснениями погода. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, по 23 августа на Кольском полуострове основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная над северной Атлантикой и Норвежским морем, по периферии которой на территорию Мурманской области будут выноситься тёплые воздушные массы. В этот период ожидается тёплая погода, временами дожди, в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок от +15 до +20 градусов.
Сегодня, 20 августа, будет облачная c прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11º, днём +15+20°.
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Последние комментарии
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
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Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
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Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
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