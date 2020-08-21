В Мурманскую область ожидаются дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, по 23 августа на Кольском полуострове основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия расположенная над северной Атлантикой, Норвежским и Гренландским морями, по периферии которой на территорию Мурманской области будут выноситься тёплые воздушные массы. В этот период ожидается тёплая погода, временами дожди, в дневные часы в нашем регионе температура воздуха составит +17 до +23 градусов.

Сегодня, 21 августа, будет переменная облачность. Временами дожди, грозы, ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью северный слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, на востоке +4+9°, днём +17+23°.