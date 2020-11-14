В Мурманскую область ожидаются местами осадки, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-16 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, расположенной над Норвежским, Гренландским и Баренцевым морями. По Мурманской области в этот период ожидаются местами осадки, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -3°, днем от 0 до +5°.

Сегодня, 14 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°. Гололедица.

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В утренние сроки 13 ноября на реках, озёрах и на мелководьях водохранилищ наблюдались забереги, шугоход, неполный ледостав.

В ближайшую неделю ожидается таяние льда на большинстве рек и водоёмов Мурманской области.