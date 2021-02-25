В Мурманскую область по приглашению губернатора прибыл с рабочим визитом полпред СЗФО Александр Гуцан
25 февраля полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл с рабочим визитом в Мурманскую область по приглашению губернатора региона Андрея Чибиса.
В целях мониторинга реализации национальных проектов на территории региона и выполнения поручений Президента Российской Федерации, Александр Гуцан посетит спортивный комплекс «Долина Уюта», реконструированный в рамках национального проекта «Демография», ознакомится с ходом реконструкции областного драматического театра.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманске полномочный представитель проведет совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации национальных проектов на территории региона и рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.