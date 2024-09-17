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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 10:00

В Мурманскую область по программе «Курс на Север» с начала 2024 года приехали 178 человек

В рамках реализации программы «Курс на Север», направленной на увеличение численности населения и привлечение квалифицированных специалистов, с января по сентябрь 2024 года в Мурманскую область переехали 178 человек, из которых 103 – непосредственные участники программы, а 75 – члены их семей.

Они прибыли из 48 регионов России, а также из Казахстана и Израиля, и расселились по 17 муниципалитетам области. Об этом вчера на оперативном совещании рассказала руководитель проекта Венера Кравченко.

Наибольшее число участников составляют специалисты в области образования: 62 педагога уже начали работу в школах и других образовательных учреждениях региона. Также в рамках программы трудоустроены 17 специалистов промышленных предприятий и 24 сотрудника из других сфер, включая представителей гражданских профессий.

«Проект «Курс на Север» ориентирован на привлечение специалистов в приоритетные отрасли экономики региона, такие как образование и промышленность, а также на поддержку молодых специалистов, студентов и выпускников учебных заведений. Мы стремимся создать все условия для комфортной жизни и профессионального развития переехавших специалистов и их семей», – отметила руководитель проекта.

Программа продолжает активно развиваться. Специалистам предлагаются не только рабочие места, но и полный спектр поддержки при релокации, включая помощь в поиске жилья, консультации по трудоустройству, и содействие в адаптации на новом месте. Эти меры снижают стресс от переезда и помогают специалистам быстрее интегрироваться в жизнь региона.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, программа «Курс на Север» также активно занимается продвижением возможностей региона на локальном и федеральном уровнях. За этот год проект был представлен на ряде крупных мероприятий, включая фестиваль «Gastro Industry Fest» и XII Всероссийский форум рабочей молодёжи. В планах – продолжение встреч со студентами и организация выездных мероприятий в крупных учебных заведениях страны до конца 2024 года.

«Мы уверены, что программа «Курс на Север» поможет не только привлечь квалифицированные кадры, но и повысить привлекательность Мурманской области для жизни и работы. Мы продолжаем создавать условия для комфортной жизни, профессионального роста и творческого развития всех участников программы», – заключила Венера Кравченко.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой,  принимавший  участие в совещании в режиме ВКС, сказал, что «Курс на Север» активно развивается, и деятельность в этом направлении уже приносит результаты.

Парламентарий отметил, что в регионе действует значительное количество нормативных актов, принятых областной Думой, направленных на поддержку различных категорий работников бюджетной сферы. Особенно много таких мер поддержки предусмотрено для медиков и педагогов.

- Такое внимательное отношение к проблемам и запросам востребованных квалифицированных специалистов является дополнительным стимулом для их переезда в Мурманскую область, - сказал он. 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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