В Мурманскую область поставят 6 школьных автобусов, приобретенных за счёт федерального бюджета

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации в регион до конца 2020 года будут поставлены шесть школьных автобусов, приобретенных за счет федерального бюджета. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, автобусы направят в Зеленоборскую санаторную школу-интернат, ЗАТО г. Заозерск, Кольский район, Оленегорск, Полярные Зори и Центр комплексного обслуживания учреждений образования. Как отметил глава региона, поставка транспорта позволит решить приоритетную задачу