В Мурманскую область поступила вакцина против гриппа для вакцинации детей и беременных женщинРыбный бизнес нацелен на максимальное извлечение прибыли, а не на работу по российским законам
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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.20 14:45

В Мурманскую область поступила вакцина против гриппа для вакцинации детей и беременных женщин

Министерство здравоохранения Мурманской области информирует, что в медицинские организации области поступила первая партия вакцины для иммунизации детского населения и беременных женщин против сезонного гриппа в количестве 82975 доз.

В эпидсезон 2020-2021 года в Мурманской области планируется привить против сезонного гриппа 60% населения, это более 400 тысяч человек, из которых 112 тысяч – дети. Прививку против сезонного гриппа можно сделать в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах вакцинации.

Вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать на территории Мурманской области, своевременная вакцинация позволит подготовиться к наступлению неблагополучного сезона по заболеваемости.

Региональный Минздрав настоятельно рекомендует защитить себя от гриппа прививкой.

Напомним, обязательной вакцинации против гриппа подлежат дети с 6 месяцев; школьники; студенты; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, работники социальной сферы, сфер управления, обслуживания, общественного питания, транспорта, торговли, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, центральной нервной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, ожирением.

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