В Мурманскую область поступила вакцина «Спутник Лайт»

В учреждения, подведомственные Минздраву Мурманской области, поступило более 15 тысяч доз вакцины однократного применения «Спутник Лайт». Об этом на заседании оперативного штаба под председательством первого замгубернатора Оксаны Демченко сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Глава регионального Минздрава доложил, что на сегодняшний день в Заполярье привито более 183 тысячи человек, что составляет 53% от планового показателя.

Что касается «Спутника Лайт», то этой вакциной, по словам Дмитрия Панычева, будут в первую очередь прививаться работающие на предприятиях области вахтовики, студенты, а также переболевшие COVID-19 и повторно вакцинируемые люди.

«Спутник Лайт» также поступил в учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству. Так, начальник медсанчасти №118 ФМБА России в Полярных Зорях Иван Александров отметил, что эта вакцина в основном используется для повторной вакцинации работников Кольской АЭС и медиков, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.