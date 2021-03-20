В Мурманскую область поступят дополнительные средства на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Правительство Российской Федерации направит в регионы ещё 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Распоряжение от 13 марта 2021 года № 600-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

«Лекарственные препараты пациентам с коронавирусной инфекцией назначаются лечащим врачом исходя из течения заболевания, наличия у пациента сопутствующих заболеваний, аллергических реакций. Все необходимые препараты выдаются бесплатно лечащим врачом», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство финансов, на эти цели Мурманской области распределено 11787,8 тысячи рублей.