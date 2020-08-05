В Мурманскую область прибыл мобильный «Кванториум»

«Технопарк на колесах» преодолел около двух тысяч километров пути до Кольского Заполярья. Сборка и оформление автомобиля проходили в Нижнем Новгороде.

29 июля передвижную лабораторию встретили специалисты детского технопарка «Кванториум-51». Для неё уже приобретены компьютеры и периферийные устройства, товары для моделирования и скетчинга, материалы для инженерного творчества. Также в мобильном «Кванториуме» разместятся фрезерно-гравировальный и лазерно-граверный станки, 3D-принтеры, паяльное оборудование.

С сентября команда «технопарка на колесах» начнёт знакомить школьников малых городов и сельских поселений с миром инженерного творчества и высоких технологий.

«По нашей стране курсируют 15 мобильных «Кванториумов». Мы рады, что теперь у ребят в отдаленных районах нашей области появилась возможность осваивать программы технической направленности с применением современного оборудования», - уточнил заместитель директора центра «Лапландия» Дмитрий Рязанов.

Осенью мобильный технопарк поедет в Кандалакшский, Кольский, Ловозерский, Печенгский и Терский районы, а также в ЗАТО п. Видяево.