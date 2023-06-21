В Мурманскую область прибыл «Поезд Победы»

Одними из первых посетителей уникальной экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, стали воспитанники центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Вместе с юными северянами поезд посетила заместитель губернатора Елена Дягилева. Она отметила высокую важность сохранения исторической памяти и передачи подлинных фактов о подвиге советского народа подрастающему поколению, подчеркнув, что события Великой Отечественной войны откликаются в сердце каждого жителя нашей страны.

«Уверена, после посещения «Поезда Победы» ребята по-другому взглянут на страницы истории, смогут правильно расставить акценты. Создателям удалось филигранно совместить высокотехнологичную подачу, современную графику, объемные звуковые эффекты и исторические свидетельства тех времен. Это, безусловно, делает экспозицию гораздо привлекательнее для современных школьников, молодых людей. Но при этом, истории, которые мы слышим от Лидии, трогают душу, во многом благодаря тому, что они созданы по подлинным записям, воспоминания очевидцев войны», – поделилась вице-губернатор.

Говоря о большом значении патриотического воспитания, Елена Дягилева анонсировала старт регионального конкурса «Край героев». Напомним, в прошлом году заполярные школьники впервые создали свои боевые листки – своеобразные стенгазеты, в которых отразили факты героической обороны Кольского полуострова.

«Несмотря на сложность задачи, в прошлом году, когда по решению губернатора в Мурманской области впервые прошёл конкурс «Край героев», заполярные школьники живо откликнулись на инициативу. Главным подарком за прекрасно выполненную работу и богатые знания о военном Мурмане стала для ребят из Полярного поездка в Музей Победы на Поклонной горе», – подчеркнула Елена Дягилева.

В Мурманскую область «Поезд Победы» прибывает уже в третий раз, но в отличии от предыдущих лет он совершит остановку не только в заполярной столице, но и Апатитах и Кандалакше. Для апатитчан экспозиция будет доступна 25 и 26 июня, а кандалакшане смогут подняться на борт поезда 27 и 28 июня.

Кроме команды центра «На Севере – жить!» в первый день стоянки «Поезд Победы» посетили семьи участников специальной военной операции.

«Сегодня у родных наших защитников есть возможность познакомиться с уникальной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне и героизму советского народа. Хочется выразить особые слова благодарности её создателям, потому что сегодня так важно, чтобы наши дети знали, какие испытания выпали на долю предков, знали, какой ценой далась победа в этой тяжёлой войне. И наша общая ответственность – не допустить повторения подобной трагедии, передать правдивые свидетельства о событиях той поры нашим детям», – отметила руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Поезд Победы» является первой в мире иммерсивной инсталляцией, размещенной в движущемся составе поезда. На сегодняшний день музей является уникальным и по числу многофигурных композиций в скульптуре. Не менее впечатляет и его мультимедийное сопровождение: в экспозиции задействовано 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 интерактивных столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают и моменты боев, и особенности солдатской жизни, и картины мирного, довоенного времени.

Как поделился администратор проекта «Поезд Победы» Сергей Лукша с октября 2020 года, когда состав впервые отправился в путешествие из Москвы, он уже неоднократно пересек всю страну – от Крыма до Владивостока, успел побывать и на Чёрном море, и на Тихом океане.

«В начале этого года в состав был добавлен новый, девятый вагон с экспозицией, посвящённой преступлению японских милитаристов и Нюрнбергскому трибуналу», – отметил Сергей Лукша.

Фото: https://gov-murman.ru