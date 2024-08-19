В Мурманскую область прибыл помощник Президента РФ Николай Патрушев

В двухдневной поездке по Мурманской области находится помощник Президента Российской Федерации Николай Патрушев.

В рамках поездки в регион вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом Николай Патрушев посетил ряд промышленных предприятий, в частности, морской порт «Лавна».

Также помощник Президента РФ посетил ФГУП «Атомфлот» и осмотрел российский атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь». Кроме того, Николай Патрушев оценил действующую инфраструктуру и перспективные участки под новые проекты в порту Мурманск и на западном берегу Кольского залива.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также сегодня Николай Патрушев провёл в региональном правительстве совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике и развития судостроения и портовых мощностей в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/