В Мурманскую область прибыла делегация журналистов иностранных СМИ

Сегодня в Мурманскую область прибыла делегация журналистов – сотрудников представительств иностранных СМИ, расположенных в Москве. Трёхдневная поездка входит в серию пресс-туров, организованных МИД России в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы.

Знакомство с Мурманской областью журналисты начали с экскурсии по Центру управления регионом. Здесь от лица областного правительства гостей Кольского Заполярья приветствовала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Наша задача – познакомить вас с дружественной Арктикой, погрузить в экономический, инвестиционный, культурный и туристический потенциал нашего региона. Хотим, чтобы вы увидели перспективы нашего развития в столь непростое геополитическое время», – отметила Светлана Панфилова.

Вице-губернатор рассказала участникам пресс-тура о стратегических проектах, реализуемых в регионе.

«В Арктике сегодня пересекаются геостратегические интересы разных стран, и, конечно, под пристальным вниманием находятся и развитие Трансарктического транспортного коридора, и та ресурсная база, которой обладает российская Арктика в целом и Мурманская область – как её форпост», – отметила Светлана Панфилова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, завтра журналисты иностранных СМИ встретятся с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Программа пресс-тура также предусматривает посещение культурных и мемориальных объектов, объектов, раскрывающих экономический и инвестиционный потенциал региона. Материалы по итогам поездки будут представлены журналистами в своих национальных СМИ и послужат укреплению доверия и взаимопонимания между странами, а также информированию о возможностях сотрудничества между ними.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555740/#&gid=1&pid=4