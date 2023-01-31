В Мурманскую область приглашают выпускников Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев провел встречу с представителями Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Задачу привлечения кадров в регион обсудили заместитель начальника управления по работе с абитуриентами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Елена Кузнецова, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, председатель Правления Ассоциации Детских Больниц Николай Ваганов, и.о. главного врача Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарева и главный врач Мурманской детской поликлиники №1 Екатерина Сулима.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся подготовки и привлечения в регион врачей, прошедших подготовку на базе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, а также о возможностях организации стажировок для повышения профессиональных компетенций уже работающих в регионе врачей.

«Мы очень заинтересованы, чтобы специалисты, в том числе подготовленные на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, приезжали к нам. Мы готовы приехать и встретиться как с ординаторами выпускного курса, так и со студентами шестого курса. Регион меняется в лучшую сторону. Появляются и уже действуют новые меры соцподдержки для привлечения медицинских работников», – сообщил в ходе обсуждения Дмитрий Панычев.

В начале марта медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области, и представители регионального Минздрава примут участие в онлайн-выставке «Лучшие решения по привлечению и развитию кадров первичного звена здравоохранения на уровне региона или организации», которая будет организована на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Фото: https://gov-murman.ru