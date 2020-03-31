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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 18:02

В Мурманскую область приходит капризный апрель

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря на Белое море. По Мурманской области ожидается снег, температура воздуха в дневные часы -1-6°.

2 апреля циклон постепенно заполнится, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха, в основном, будет близкой к климатической норме.

3 апреля ожидается смещение очередного активного циклона с юга Скандинавии на Кольский полуостров: пройдёт снег, наиболее интенсивный днём 3 апреля,  температура воздуха существенно не изменится.

Завтра, 1 апреля, будет переменная облачность. Временами снег. Ветер северо-восточный умеренный, ночью в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 6-9 часов 31 марта на севере побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 0-3 часов 1 апреля.

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