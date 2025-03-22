В Мурманскую область приходит оттепель

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширного антициклона, расположенного над Европейской частью России. По периферии антициклона будут смещаться атлантические воздушные массы, которые принесут оттепель в Мурманскую область.

В среднем в Мурманской области в марте отмечается 9 дней с оттепелью. Март 2015 года стал одним из самых тёплых месяцев в многолетнем ряду наблюдений с наибольшим числом дней с оттепелью. В марте 2015 года на большей части территории области отмечалось более 20 дней с оттепелью, в Апатитах – 22 дня, в Ковдоре - 23 дня, в Мурманске – 24 дня, в Кандалакше – 27 дней. Абсолютный максимум мартовской температуры воздуха – плюс 12,5°С был зарегистрирован на метеорологической станции Зашеек в 1948 году. В областном центре в этот же год температура воздуха повышалась до плюс 9,0°С.

Сегодня, 22 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -13-18°, днём от 0 до +5°. Гололедица, днём местами сильная.