В Мурманскую область приходят 30-градусные морозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия малоподвижного циклона с центром в районе Республики Коми. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха -6-11°, при прояснениях -15-20° в течение суток.

14 декабря и ночью 15 декабря наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -13-18°, при прояснениях -23-28°.

Днем 15 декабря погоду Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море: пройдёт снег, местами усилится ветер, температура воздуха постепенно повысится до -7-15°.

Сегодня, 13 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, ночью в отдельных районах умеренный снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, позёмок. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.

14 декабря - ветер на западе области южный, на востоке северный умеренный. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток.

15 декабря - ветер юго-восточный умеренный, местами сильный. Местами снег. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -20-25°, на востоке области местами -25-30°, днём -7-12°, местами -15-20°.