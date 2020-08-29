В Мурманскую область приходят ночные заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, в период с 29 по 31 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля, траектории активных барических образований будут проходить в значительном удалении от нашего региона. В этот период по Мурманской области ожидается относительно тёплая погода, местами небольшие дожди, в ночное время при прояснениях в центральных районах заморозки.

Сегодня, 29 августа, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, местами заморозки до -2°, днём +11+16°.