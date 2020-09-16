В Мурманскую область приходят ночные заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, погода на Кольском полуострове принимать осенний характер.

16-18 сентября ветер стихнет, облачность будет не столь значительной и при прояснениях в районах удаленных от прибрежных зон ожидаются заморозки до -3°, в дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +7+11°.

Сегодня, 16 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, туман, днём местами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -2°, днём +6+11°.