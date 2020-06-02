В Мурманскую область приходят тёплые воздушные массы
Как сообщает Мурманское УГМС, 2 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и тёплой воздушной массе. В нашем регионе ожидается местами небольшой дождь, среднесуточная температура воздуха на 2-6° выше нормы.
3 июня по Мурманской области прогнозируется прохождение атмосферного фронта: ожидается местами дождь, возможна гроза, на севере области понижение температуры воздуха.
Сегодня, 2 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +18+23°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
В Терском районе ожидается V региональный класс пожарной опасности.
В Печенгском районе, на западе Кольского и на юге Кандалакшского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
***
На большинстве рек Мурманской области проходят пики весеннего половодья. Максимальные уровни воды на реках выше нормы на 30-
На горных реках и реках северо-востока области уровни воды продолжают повышаться на 2-