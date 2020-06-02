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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.20 07:00

В Мурманскую область приходят тёплые воздушные массы

Как сообщает Мурманское УГМС,  2 июня Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и тёплой воздушной массе. В нашем регионе ожидается местами небольшой дождь, среднесуточная температура воздуха на 2-6° выше нормы.

3 июня по Мурманской области прогнозируется прохождение атмосферного фронта: ожидается местами дождь, возможна гроза, на севере области понижение температуры воздуха.

Сегодня, 2 июня, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +18+23°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

В Терском районе ожидается V региональный класс пожарной опасности.

В Печенгском районе, на западе Кольского и на юге Кандалакшского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

***

На большинстве рек Мурманской области проходят пики весеннего половодья. Максимальные уровни воды на реках выше нормы на 30-105 см.

На горных реках и реках северо-востока области уровни воды продолжают повышаться на 2-12 см в сутки.

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